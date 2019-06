Iran, da Trump nuove sanzioni contro la Guida suprema

Il presidente degli Stati Uniti vara nuove misure contro l'ayatollah Ali Khamenei e altri dirigenti della Repubblica islamica: "Continuerò a far salire la pressione". Teheran: "Non avranno conseguenze"

Il presidente americano Donald Trump adotta nuova sanzioni dure contro la guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, otto comandanti dei Pasdaran e il ministro degli Esteri, Mohammad Javad Zarif. Sono alcune delle nuove misure annunciate da Washington contro l'Iran. Trump ha promesso che continuerà "a far salire la pressione su Teheran", aggiungendo però anche: "Non vogliamo un conflitto, ora sta a loro negoziare". Il leader della Casa Bianca ha fatto sapere di aver firmato un decreto per sanzionare la massima autorità iraniana Khamenei . "Potrebbero durare "degli anni, dipende dall'Iran" ha spiegato il tycoon , motivando la nuova mossa come una risposta a "comportamenti aggressivi da parte del regime nel corso delle settimane scorse, tra cui la distruzione di un drone americano".



Teheran, già prima dell'annuncio, aveva sminuito la portata delle nuove sanzioni: "Davvero esistono sanzioni che gli Stati Uniti non hanno imposto al nostro Paese e alla nostra nazione, di recente o negli ultimi 40 anni?", in ogni caso "riteniamo non avranno alcuna conseguenza", è stata la domanda retorica del portavoce del ministero degli Esteri, Abbas Moussavi.

