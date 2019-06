Iran, Aiea: Preoccupazione per tensioni su accordo nucleare

di scp

Vienna (Austria), 10 giu. (LaPresse/AFP) - L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) è "preoccupata per le crescenti tensioni" intorno al programma nucleare iraniano, dopo che Teheran ha annunciato che non rispetta più alcune delle restrizioni imposte dall'accordo del 2015. "Spero che possiamo trovare un modo per ridurre le tensioni attraverso il dialogo", ha detto il direttore generale Yukiya Amano.

