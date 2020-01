Iran: 13 piani di vendetta contro Usa, se ne andranno in posizione orizzontale

di scp

Teheran (Iran), 7 gen. (LaPresse/AP) - L'Iran ha elaborato 13 serie di piani di vendetta per l'omicidio del generale Soleimani. È quanto emerge da un report dell'agenzia di stampa semi-ufficiale Tasnim, in cui viene citato Ali Shamkhani, il segretario del Supremo Consiglio di sicurezza nazionale dell'Iran, secondo il quale "se le truppe statunitensi non lasciano la nostra regione volontariamente e in posizione verticale, faremo qualcosa per portare fuori i loro corpi in orizzontale".

