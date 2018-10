Sisma e tsunami in Indonesia, oltre 1.200 morti. Fuga di massa dalle prigioni

I volontari indonesiani hanno scavato fosse comuni per più di 1.000 cadaveri dopo il terremoto e lo tsunami che hanno devastato la zona di Sulawesi. Le autorità hanno fatto appello all'aiuto internazionale per fronteggiare il disastro. Si è aggravato, infatti, il bilancio delle vittime salito a 1.203, come ha riferito una delle principali ong indonesiane, Aksi Cepat Tanggap, spiegando che alcuni corpi non sarebbero ancora stati identificati o recuperati.

Medici senza frontiere (Msf) ha inviato in Indonesia un team di medici, logisti ed esperti di igiene e potabilizzazione dell'acqua, nella provincia di Sulawesi Centrale, per valutare i bisogni medici e umanitari nel post terremoto e tsunami. Lo riferisce Msf, spiegando che al momento il team è composto da personale locale, che sta lavorando in coordinamento con il meccanismo di risposta avviato dal paese. "Ci si aspetta che i numeri aumenteranno perché molte persone sembrano essere ancora sotto le macerie", scrive Msf.

L'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari stima che siano 191mila le persone che hanno urgente bisogno di assistenza umanitaria . Secondo l'agenzia Onu, la cifra include circa 46mila bambini e 14mila anziani, molti al di fuori delle zone urbane che sono il focus degli sforzi di soccorso del governo.

Inoltre, approfittando del disastro oltre mille detenuti indonesiani sono fuggiti da diverse strutture di detenzione nella regione di Sulawesi. Lo fa sapere il ministero della Giustizia dell'Indonesia. Il funzionario del ministero della Giustizia, Sri Puguh Utami, ha riferito che i detenuti sono fuggiti da due strutture una a Palu e un'altra a Donggala. "Sono sicuro che sono fuggiti perché temevano che sarebbero stati colpiti dal terremoto, questa è sicuramente una questione di vita o di morte per i prigionieri", ha detto.

