Indonesia, terremoto di magnitudo 7.5: emessa allerta tsunami

Nuovo evento sismico nel Paese. Colpita in particolare l'isola centrale di Sulawesi

Un forte terremoto di magnitudo 7.5 ha colpito l'Indonesia, in particolare l'isola centrale di Sulawes. Lo riferisce l'istituto geologico degli Stati Uniti, l'Usgs. L'agenzia indonesiana per la gestione delle catastrofi ha emesso un'allerta tsunami per la costa ovest di Sulawesi e la costa est dell'isola di Borneo. L'epicentro è stato individuato a una profondità di 10 chilometri, poche ore dopo una piccola scossa di minore intensità che aveva provocato almeno un morto nella stessa regione.

L'evento sismico è l'ultimo di una lunga serie che ha colpito il Paese questa estate. La scossa di magnitudo 6.4 del 29 luglio, che ha colpito in particolare l'isola di Lombok e ha causato 342 morti, è stata seguita da un'altra di magnitudo 5.9 il 9 agosto, una di 6.3 il 19 e una di 6.2 il 28.

