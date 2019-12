Indonesia, bus precipita da burrone: almeno 25 morti

di vln

Palembang (Indonesia), 24 dic. (LaPresse/AFP) - Almeno 25 persone sono rimaste uccise nello schianto di un autobus precipitato in un burrone alto 150 metri nell'isola di Sumatra. Lo rivelano i servizi di soccorso spiegando che l'incidente è avvenuto poco prima di mezzanotte (le 17 di lunedì in Italia): il bus si schiantato sul letto di un fiume. Il capo della squadra di soccorso locale Berty Kowas ha fatto sapere che è in corso l'evacuazione dei sopravvissuti e che i sommozzatori "sono alla ricerca di vittime".

L'autobus "ha colpito la barriera di cemento ed è precipitato nel burrone. Diverse vittime sono ancora bloccate nel mezzo", ha spiegato. Nessun altro veicolo è stato coinvolto.

(Segue)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata