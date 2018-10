Indonesia, aereo precipita poco dopo il decollo: a bordo c'erano 189 persone

Un aereo della compagnia indonesiana Lion Air con 189 persone a bordo si è schiantato pochi istanti dopo la partenza da Giacarta. Il Boeing-737 MAX, entrato in servizio solo pochi mesi fa, è scomparso dal radar 13 minuti dopo essere decollato dalla capitale indonesiana, precipitando nel Mar di Giava. Ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente.

Le riprese video girate sulla scena dell'incidente hanno mostrato una chiazza di carburante sulla superficie dell'acqua.

Il portavoce dell'agenzia per le catastrofi Sutopo Purwo Nugroho ha twittato le foto dei detriti e dei sommozzatori impegnati nelle ricerche.

Saat ini tim SAR Basarnas melakukan penyelaman dikoordinat 05 derajat 90' 361" S - 107 derajat 06' 618" E untuk mencari pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang Jawa Barat. pic.twitter.com/XK0UiSKyfH — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 ottobre 2018

Le autorità stanno ancora cercando i resti dell'aereo, che ha perso il contatto con la torre di controllo intorno alle 6.30 del mattino (23.30 GMT), in rotta verso la città di Pangkal Pinang, un punto di partenza per turisti diretti alla vicina isola di Belitung.

"L'aereo è precipitato in acqua a una profondità di circa 30-40 metri", ha dichiarato a AFP il portavoce dell'agenzia di ricerca e salvataggio Yusuf Latif. Il Comitato nazionale per la sicurezza dei trasporti in Indonesia (NTSC) ha precisato che a bordo del velivolo c'erano 178 passeggeri adulti, un bambino, due bebè, due piloti e sei membri dell'equipaggio.

Serpihan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di Perairan Karawang banyak ditemukan mengapung di permukaan laut. Kapal USV Fulmar menemukan serpihan berupa pelampung, HP dan lainnya. Basarnas dibantu Kementerian Perhubungan, TNI, Polri & relawan terus lakulan evakuasi. pic.twitter.com/A4wjeoE5tl — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 ottobre 2018

