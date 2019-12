India, nuove proteste contro legge su cittadinanza

di scp

Calcutta (India), 17 dic. (LaPresse/AFP) - Nuove proteste sono scoppiate in India contro la legge sulla cittadinanza, che secondo gli oppositori è anti-musulmana. Manifestanti si sono riuniti a Calcutta per un nuovo raduno guidato dal capo del governo del Bengala occidentale, Mamata Banerjee, feroce critico di Modi. Proteste sono state organizzate anche nello stato meridionale del Kerala e nella capitale indiana Nuova Delhi, mentre infuriano le poelmiche per la brutalità della polizia

