India, incendio nell'università di Surat: morti 18 studenti

Più di 20 i feriti, che sono stati portati in ospedale. La causa dell'incendio non è nota e indagini sono in corso

Almeno 18 studenti sono morti nell'incendio di un edificio che ospita strutture universitarie a Surat, nel Gujarat in India. Lo hanno riferito i media indiani, che hanno diffuso le immagini di persone che si sono lanciate nel vuoto per sfuggire alle fiamme. Un vigile del fuoco ha sottolineato che almeno 10 studenti sono morti a causa dell'incendio, altri a causa del salto nel vuoto. Più di 20 i feriti, che sono stati portati in ospedale. La causa dell'incendio non è nota e indagini sono in corso. Secondo le autorità locali, le fiamme si sono allargate velocemente a causa del materiale di cui era fatto il tetto. In quelle ore l'edificio era affollato di studenti, in gran parte adolescenti, impegnati nelle lezioni del pomeriggio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata