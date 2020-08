India, incendio in centro cura Covid: 11 vittime

di ect

Hyderabad (India), 9 ago. (LaPresse/AP) - Un incendio ha provocato 11 morti in un hotel nel sud dell'India utilizzato come centro di cura Covid. La struttura, l'Hotel Swarna Palace, si trova nella città di Vijayawanda. Il rogo è scoppiato alle 5 di domenica mattina, ora locale. Le squadre di soccorso hanno evacuato le persone intrappolate nell'edificio, ha riferito la polizia, ma per undici di loro non c'è stato niente da fare.

