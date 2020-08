India, aereo con 191 passeggeri esce di pista: morti e feriti

Un volo commerciale di Air India è uscito di pista atterrando all'aeroporto di Kozhikode, secondo i media locali almeno 14 persone sarebbero morte e circa 120 sarebbero rimaste ferite. Si tratta del volo 191 in arrivo da Dubai; dopo essere uscito dalla pista, l'aereo si è spezzato in varie parti. A bordo si trovavano 191 passeggeri e membri dell'equipaggio, secondo Hindustan Times.

Visuals from the #AirIndia crash site in Calicut. Let’s pray for the victims. pic.twitter.com/Rmb5oeViTv