India-Cina, Pechino incolpa Nuova Delhi per scontri al confine

di mad

Pechino (Cina), 19 giu. (LaPresse/AP) - La Cina incolpa l'India per il recente scontro militare al loro confine che ha causato la morte di 20 persone. Il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Zhao Lijian, ha dichiarato che "il bene e il male sono molto chiari e la responsabilità ricade interamente sulla parte indiana". Ha aggiunto che le due parti sono in comunicazione su canali diplomatici e militari. "Speriamo che l'India possa lavorare con la Cina per mantenere lo sviluppo a lungo termine delle relazioni bilaterali", ha detto in un briefing quotidiano.

Lo scontro di questa settimana nella valle di Galwan, parte della controversa regione del Ladakh lungo la frontiera dell'Himalaya, è stato il conflitto con più vittime tra le parti in 45 anni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata