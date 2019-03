In Canada il labirinto di neve più grande del mondo

Per Clint e Angie Masse, una coppia di agricoltori del piccolo villaggio di Saint-Adolphe in Canada, ci è voluto un mese di lavoro. Il risultato è il labirinto di neve più grande del mondo, che con i suoi 2.789,11 metri quadrati è entrato nel Guinness dei primati. Situato a sud della città di Winnipeg, è diventato una vera attrazione turistica, sempre meta di numerosi curiosi nonostante le temperature glaciali che scendono regolarmente a -30°. Finora i due agricoltori erano specializzati in labirinti di mais, realizzati in estate. Nonostante le difficoltà hanno però scelto di cambiare stagione: "Sono stati necessari 370 camion carichi di neve per farlo", ha spiegato ad AFP Clint Masse.

People take pictures near a statue carved out of snow and located within the world's largest snow maze in ST. Adolphe, Manitoba, Canada, on March 2, 2019. - The snow labyrinth in the frigid, windswept prairies of Western Canada has broken the record for the world's biggest, measuring a whopping 2,789.11 square meters (30,0021.73 square feet). According to Guinness World Records, it dwarfs the previous Canadian record holder at the Fort William Historical Park in Thunder Bay, Ontario. (Photo by Thibault JOURDAN / AFP)

La struttura è composta da muri alti circa 1,8 metri. Sul terreno la neve poggia su un basamento in cemento di 59 centimetri in modo da evitare che si sciolga troppo in fretta e che i visitatori siano costretti a camminare nel fango.

Con questo dedalo bianco, inaugurato a inizio gennaio, la coppia ha soffiato il record finora detenuto da un labirinto situato nel parco storico di Fort William, in Ontario. Realizzare il sogno ha avuto un costo: 57mila dollari canadesi, pari a 38mila euro. "Fabbricare la neve costa molto caro", spiega Masse, che per disegnare il progetto ha impiegato una settimana, mentre nel caso dei labirinti di mais gli serve solo un giorno e mezzo. All'interno del percorso, statue di neve e di ghiaccio attendono i visitatori, per i quali sono previste cinque aree di riposo con tavoli e falò per riscaldarsi. I rifugi sono fondamentali per trovare l'uscita. "Non abbiamo cronometrato, ma per trovare l'uscita ci è voluta forse mezz'ora", spiega Cassidy Wegner, una visitatrice di circa 20 anni.

A family rests and warms near a firepit located within the snow maze in St. Adolphe, Manitoba, Canada, on March 2, 2019. - The snow labyrinth in the frigid, windswept prairies of Western Canada has broken the record for the world's biggest, measuring a whopping 2,789.11 square meters (30,0021.73 square feet). According to Guinness World Records, it dwarfs the previous Canadian record holder at the Fort William Historical Park in Thunder Bay, Ontario. (Photo by Thibault JOURDAN / AFP)

Clint Masse stima che per percorrere l'intero labirinto ci vogliono fra 30 e 45 minuti. L'attrazione dovrebbe restare aperta ancora qualche settimana perché il freddo polare che ha avvolto la provincia delle Praterie canadesi a febbraio ha protetto la struttura. Un aiutino da parte della natura grazie al quale Clint Masse spera di superare la soglia dei 10mila visitatori e di poter dichiarare decisamente redditizio il suo investimento.

