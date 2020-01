Impeachment, Senato approva regole processo e boccia emendamenti Dem

di vln

Washington (Usa), 22 gen. (LaPresse/AP) - Il Senato americano ha adottato le regole per il processo di impeachment del presidente Donald Trump, con l'approvazione della risoluzione presentata dal leader della maggioranza repubblicana Mitch McConnell sulle regole del dibattimento. Il voto, 53 a 47 per i repubblicani, è arrivato dopo 13 ore di dibattito. I repubblicani hanno bocciato 11 emendamenti dei democratici, tra cui quello che prevedeva la testimonianza dell'ex consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca John Bolton e il capo dello staff della Casa Bianca Mick Mulvaney

