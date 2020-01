Impeachment, Schiff propone una settimana per sentire nuovi testimoni

di scp

Washington (Usa), 31 gen. (LaPresse/AP) - Impiegare solo una settimana per le deposizioni di nuovi testimoni, per non allungare i tempi del processo per impeachment a Trump. È la proposta del deputato Adam Schiff, che guida l'accusa per i democratici. "Diamo al paese un processo di cui poter essere orgogliosi", ha affermato, sottolineando che gli americani sanno cosa serve per un processo equo.

