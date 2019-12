Impeachment, Putin: Accuse Trump basate su motivi inventati

di mrc

Mosca (Russia), 19 dic. (LaPresse/AFP) - Il presidente russo, Vladimir Putin, ha affermato che l'impeachment di Donald Trump si è basato su motivi "inventati", e ha aggiunto di non credere che avrebbe segnato la fine del presidente degli Stati Uniti. "Deve ancora passare attraverso il Senato, dove i repubblicani hanno la maggioranza", ha dichiarato Putin dopo che la Camera dei rappresentanti ha votato per accusare Trump per abuso di potere. "Ed è difficile che votino contro un rappresentante del proprio partito, per motivi assolutamente inventati", ha aggiunto.

