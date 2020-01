Impeachment, processo potrebbe finire subito: Alexander voterà contro

di mad

Washington (Usa), 31 gen. (LaPresse/AP) - I democratici potrebbero veder bocciata già oggi la mozione di impeachment del presidente Donald Trump per ascoltare nuovi testimoni, dopo la decisione del senatore repubblicano Lamar Alexander del Tennessee che ha detto che si opporrà. Il Senato probabilmente voterà presto per assolvere Trump. Il voto di Alexander era tra quelli necessari per far passare la mozione. La senatrice repubblicana Susan Collins del Maine ha affermato che voterà a favore, ma numeri alla mano potrebbe non bastare. I democratici devono avere dalla loro parte quattro senatori del GOP per convocare nuovi testimoni. Altrimenti, il processo potrebbe concludersi subito con l'assoluzione.

