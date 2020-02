Impeachment, il Senato Usa assolve Trump

Il presidente americano prosciolto sia per lʼaccusa di abuso di potere che per quella di ostruzione al Congresso

Il Senato statunitense ha prosciolto il presidente Donald Trump dall'accusa di abuso di potere nel processo d'impeachment per il caso Ucrainagate. L'assoluzione è stata votata con 52 voti a favore e 48 contrari. Unanime il voto di condanna dei democratici, solo il senatore repubblicano dello Utah ex ed candidato alla presidenza Mitt Romney non ha votato in linea con i colleghi di partito. Cadono per il tycoon anche le accuse di intralcio al Congresso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata