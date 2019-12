Impeachment di Trump: la dem Pelosi chiede di andare avanti

La speaker democratica della Camera annuncia la richiesta alla Commissione Giustizia di procedere con gli articoli per la messa in stato d'accusa del presidente: "Ha abusato del suo potere". Il capo della Casa Bianca: "Procedura basata sul nulla. Vinceremo"

La speaker della Camera degli Stati Uniti, la democratica Nancy Pelosi, ha annunciato la richiesta al presidente della commissione Giustizia Jerry Nadler di procedere con gli articoli per l'impeachment del presidente Donald Trump. "In America nessuno è al di sopra della legge", ha dichiarato Pelosi, aggiungendo che Trump ha "abusato del suo potere per suo vantaggio politico personale a spese della nostra sicurezza nazionale". "Il presidente non ci lascia altra scelta", proseguito Pelosi.

Immediata la replica del capo della Casa Bianca: " I radicali di sinistra democratici hanno appena annunciato di volermi mettere in stato d'accusa per nulla. La cosa positiva è che i repubblicani non sono mai stati così uniti. Vinceremo"

