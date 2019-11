Il Regno Unito celebra il 72esimo anniversario di nozze di Elisabetta e Filippo

"Buon 72esimo anniversario di matrimonio alla regina e al duca di Edimburgo, sposati in questo giorno nell'Abbazia di Westminster. Felice anniversario". Con questo tweet l'account ufficiale della Casa Reale britannica celebra l'anniversario delle nozze tra Elisabetta II, 93 anni, e il 98enne duca Filippo di Edimburgo, che si sposarono il 20 novembre 1947. Una ricorrenza che giunge in giorni complicati per la corona, in un momento in cui il principe Andrea, duca di York, è coinvolto nello scandalo Epstein.

