Il caso Adam Muhammad e l'affaire Souleiman Raissouni

Il canale youtube "cap24 tv" ha trasmesso una dichiarazione dell’avvocato Mohamed Ziane, che ha dichiarato che nel regno sta assistendo in questi ultimi giorni a una serie di arresti. Secondo il canale, le autorità stanno approfittando dello stato di emergenza sanitaria, per zittire le "voci libere". Dopo aver messo in discussione le accuse mosse contro il giornalista Souleiman Raissouni, l'avvocato Ziane si è domandato se l’ammisibilità della denuncia chiamata 'Adam Muhammad' costituisse una giurisprudenza consistente nel riconoscimento da parte dello stato marocchino dei diritti degli omosessuali prima di aggiungere che una società musulmana non accetterà mai di riconoscere i diritti della comunità Lgbt. Per Ziane, l'unico motivo che può legittimare la detenzione provvisoria in questione è l'esistenza di prove tangibili, reclamando la liberazione immediata.

