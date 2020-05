Huawei, Cina esorta Canada a rilasciare figlia fondatore

di mrc

Torino, 26 mag. (LaPresse) - La Cina esorta il Canada a rilasciare Meng Wanzhou, la numero due di Huawei e figlia del suo fondatore, Ren Zhengfei. Il portavoce cinese del ministero degli Esteri, Zhao Lijian, ha esortato il Canada "a correggere efficacemente i suoi errori, rilasciare immediatamente Meng e assicurarsi che ritorni in sicurezza in Cina", in modo da "evitare un ulteriore deterioramento dei legami" tra i due Paesi. Lo riferisce il tabloid Global Times.

