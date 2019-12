Hong Kong, Xi esprime sostegno a Carrie Lam: E' molto corraggiosa

di mrc/ect

Milano, 16 dic. (LaPresse) - Il presidente cinese, Xi Jinping, ha espresso il suo sostegno "incrollabile" alla governatrice di Hong Kong, Carrie Lam, affermando che è stata "molto coraggiosa" nell'affrontare le sfide che hanno interessato la città e che ha lavorato molto duramente per rispondere alle richieste della società.

Lo riporta l'emittente di Hong Kong Rthk. Durante un incontro con Lam per la sua terza visita a Pechino, Xi ha detto che il 2019 è stato l'anno più impegnativo e complicato per la Sar (Regione amministrativa speciale) dal momento della restituzione alla Cina del 1997. Xi ha dichiarato che Pechino riconosce pienamente gli sforzi compiuti dall'amministrazione di Carrie Lam per migliorare i mezzi di sussistenza delle persone e aiutare le aziende a rimanere a galla in tempi così difficili.

