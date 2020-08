Hong Kong, Usa sospendono accordi estradizione ed esenzioni fiscali

di lcl

Washington (Usa), 19 ago. (LaPresse/AP) - L'amministrazione Trump ha sospeso e risolto tre accordi bilaterali con Hong Kong riguardanti l'estradizione e le esenzioni fiscali. Il dipartimento di Stato ha annunciato di aver intrapreso l'iniziativa come contromisura alla legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino. L'amministrazione ha già agito per porre fine ai privilegi commerciali di cui godeva la ex colonia britannica e ha imposto sanzioni ai funzionari cinesi coinvolti nell'applicazione della nuova legge.

