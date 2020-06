Hong Kong, Ue: Ci sia libertà di commemorare Tienanmen in modo adeguato

di lcl

Milano, 3 giu. (LaPresse) - "Hong Kong e Macao hanno alle spalle una lunga tradizione nel commemorare" la strage di piazza Tienanmen. "La commemorazione è un forte segnale che le libertà devono essere protette. Prendiamo nota delle restrizioni imposte" dalla Cina "per motivi sanitari", "confidiamo che i cittadini siano liberi di commemorare l'anniversario in modo adeguato". Lo ha detto una portavoce della Commissione Ue rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. Il pieno rispetto dei diritti e delle libertà "ora è più importante che mai alla luce degli ultimi sviluppi", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata