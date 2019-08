Hong Kong, Twitter sospende account cinesi contro manifestanti

di lrs

San Francisco (Usa), 19 ago. (LaPresse/AFP) - Le autorità cinesi hanno utilizzato quasi un migliaio di account Twitter per screditare e dividere i manifestanti a favore della democrazia a Hong Kong. Lo ha fatto sapere il social network. Twitter ha sospeso 986 account che "sono coordinati nell'ambito di un'operazione cinese appoggiata dallo Stato" cinese per "minare la legittimità e le posizioni politiche "dei manifestanti, afferma lo stesso Twitter in un post sul blog.

