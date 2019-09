Hong Kong, Trump: Cina protegga la libertà e la democrazia

di scp

New York (New York, Usa), 24 set. (LaPresse/AFP) - "Il mondo si aspetta fermamente che il governo cinese rispetti il suo trattato vincolante" e "protegga la libertà" e "lo stile di vita democratico" di Hong Kong. Così il presidente americano Donald Trump all'Assemblea generale dell'Onu, assicurando di osservare "molto attentamente" il modo in cui la Cina gestisce la crisi a Hong Kong.

