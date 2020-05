Hong Kong, Taiwan esprime supporto ai manifestanti

di mrc

Torino, 25 mag. (LaPresse) - "A tutti coloro che in Hong Kong stanno attualmente lottando per i valori che ritengono più cari, voglio dire che Taiwan ha sempre dato la massima preoccupazione e supporto. Il nostro governo segue da vicino gli sviluppi e risponde con cautela per garantire pienamente la sicurezza e gli interessi nazionali". Lo scrive su Twitter la presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen.

