Hong Kong, sospese procedure imbarco passeggeri in aeroporto

di mad

Hong Kong, 13 ago. (LaPresse/AFP) - Le autorità dell'aeroporto di Hong Kong hanno sospeso tutte le procedure di check-in dell'aeroporto internazionale dopo che i manifestanti hanno bloccato i terminal per la seconda volta in due giorni, ma i voli hanno continuato ad atterrare e decollare. "Le operazioni ai terminal dell'aeroporto internazionale di Hong Kong sono state interrotte a causa della protesta", hanno detto i funzionari dell'aeroporto in una nota.

