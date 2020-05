Hong Kong, proteste continuano anche di notte: oltre 360 arresti

di scp

Torino, 27 mag. (LaPresse) - La polizia di Hong Kong ha arrestato più di 360 persone per reati quali possesso di armi offensive, possesso di strumenti per uso illegale, raduno illegale e partecipazione a raduno non autorizzato. Lo rende noto la polizia su Facebook, spiegando che le proteste sono continuate anche dopo mezzanotte.

