Hong Kong, primo arresto per assalto al Parlamento

di scp

Milano, 4 lug. (LaPresse) - La polizia di Hong Kong ha fatto il primo arresto tra i manifestanti che hanno preso d'assalto e vandalizzato il Parlamento della città. Un uomo di 31 anni, soprannominato Poon, è stato arrestato mercoledì mattina per aver forzato l'ingresso nella sede legislativa e danneggiamento. Lo riferisce il South China Morning Post. Il giovane, che aveva partecipato al movimento per una maggiore democrazia nel 2014, noto come 'pittore di Occupy Mong Kok', è stato anche arrestato per aggressione alla polizia e cattiva condotta in un luogo pubblico il 21 giugno, quando i manifestanti hanno assediato il quartier generale della forza a Wan Chai.

