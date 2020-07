Hong Kong, primo arresto di polizia per legge sicurezza nazionale

di ect

Hong Kong, 1 lug. (LaPresse/AP) - La polizia di Hong Kong ha eseguito il primo arresto dopo l'entrata in vigore della nuova legge sulla sicurezza nazionale. Si tratta di un uomo. Il manifestante è stato bloccato per aver portato una bandiera della Hong Kong indipendente a Causeway Bay in occasione di una protesta a Causeway Bay.

