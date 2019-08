Hong Kong, polizia: Sparato colpo di avvertimento

di vln

Hong Kong, 26 ago. (LaPresse/AFP) - La polizia di Hong Kong ha ammesso di aver utilizzato idranti e di aver sparato un colpo di avvertimento per la prima volta durante gli scontri di ieri con una parte dei manifestanti pro-democrazia, definiti "estremamente violenti". Gli scontri di domenica alla periferia di Tsuen Wan sono stati tra i più violenti da giugno, da quando sono iniziate le proteste antigovernative. Domenica sera, un gruppo di agenti è stato intrappolati da manifestanti armati di mattoni che li ha minacciati, ha fatto sapere la polizia in una nota. Un poliziotto è caduto a terra in una pioggia di colpi, spingendo sei dei suoi colleghi a tirare fuori le pistole e "a sparare un colpo di avvertimento in aria", si legge nella dichiarazione. Quindici poliziotti sono rimasti feriti.

È la prima volta che un vero proiettile viene sparato dall'inizio della crisi. Gli agenti hanno ammesso anche il ricorso, per la prima volta, di veicoli dotati di idranti usati per disperdere la folla.

"La polizia chiede al pubblico di dissociarsi dai manifestanti violenti", ha detto la polizia promettendo "misure implacabili" per consegnare gli autori alla giustizia.

