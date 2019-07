Hong Kong, polizia spara lacrimogeni e proiettili di gomma contro manifestanti

di scp

Hong Kong, 28 lug. (LaPresse/AFP) - La polizia antisommossa di Hong Kong ha sparato, oltre che lacrimogeni, anche proiettili di gomma in serata per disperdere i manifestanti che invocano democrazia vicino all'ufficio di collegamento di Pechino. La polizia e i manifestanti sono stati in una situazione di stallo per ore dopo che decine di migliaia di manifestanti hanno tenuto una serie di marce non autorizzate in città. Un gruppo di circa 200 manifestanti si è diretto verso l'ufficio di collegamento nel distretto di Sheung Wan dove ha incontrato una falange di poliziotti antisommossa che hanno usato i megafoni per chiedere alla folla di porre fine alla loro "assemblea illegale". Poi hanno sparato gas lacrimogeni e proiettili di gomma contro i manifestanti, che hanno risposto con lanci di mattoni e pietre mentre la polizia armata di manganello ha caricato e respinto la folla lungo la strada.

