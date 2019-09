Hong Kong, polizia spara lacrimogeni contro i manifestanti

di mad

Hong Kong, 29 set. (LaPresse/AFP) - La polizia di Hong Kong ha sparato gas lacrimogeni contro i manifestanti in un affollato quartiere dello shopping dopo che la folla ha circondato i poliziotti che avevano eseguito una serie di arresti. Il breve scontro a Causeway Bay è stato il secondo in due giorni, mentre i manifestanti aumentano i loro raduni in vista del 70esimo anniversario della fondazione della Cina comunista, che sarà martedì.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata