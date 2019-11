Hong Kong, polizia: Arrestate 5 persone e sequestrate 188 molotov

di mrc/gng

Milano, 2 nov. (LaPresse) - La polizia Hong Kong ha arrestato per possesso di armi cinque persone, quattro uomini e una donna tra i 19 e i 24 anni, e ha sequestrato circa 100 molotov. Lo scrive la polizia di Hong Kong su Facebook. Il sovrintendente dell'ufficio del crimine organizzato, Yeung Yiu-chung, citato dal South China Morning Post, ha riferito ai media che gli operatori, intervenuti in un appartamento a Wan Chai, in Canal Road West, hanno trovato in tutto 188 molotov, pronte e non, cinque manganelli allungabili, due lattine di spray al pepe, oltre a caschi e maschere antigas.

