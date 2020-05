Hong Kong, Pechino: Sosterremo la polizia della città

di mad

Milano, 29 mag. (LaPresse) - Pechino "sosterrà la polizia" di Hong Kong per contenere le proteste dopo il via libera dell'Assemblea nazionale cinese alla legge sulla "sicurezza nazionale" per la città. Lo fa sapere, secondo quanto riporta il Global Times, il ministero dell'Interno di Pechino, che "istruirà e sosterrà le forze di polizia di Hong Kong per porre fine alle rivolte e alle violenze".

