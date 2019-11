Hong Kong, media: Previsto coprifuoco per weekend

di mrc/mad

Pechino (Cina), 14 nov. (LaPresse/AFP) - Il governo di Hong Kong dovrebbe annunciare un coprifuoco nel fine settimana, secondo quanto riferito dai media statali cinesi, dopo alcuni tra gli scontri più violenti degli ultimi mesi. "Il governo #Hksar dovrebbe annunciare il coprifuoco per il fine settimana", ha dichiarato il Global Times in un post in inglese sul suo account Twitter verificato. Il Global Times ha citato fonti anonime. Non vi è stato alcun commento immediato da parte del governo di Hong Kong.

