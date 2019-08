Hong Kong, manifestanti in aeroporto bloccano passeggeri in partenza

di mad

Hong Kong, 13 ago. (LaPresse/AFP) - I manifestanti a favore della democrazia hanno bloccato i passeggeri già ai gate di partenza in diverse sezioni dell'aeroporto di Hong Kong, dopo che anche ieri un sit-in ha costretto le autorità a cancellare tutti i voli da e per il principale hub internazionale. In entrambi i terminal dell'aeroporto, i manifestanti hanno bloccato i percorsi verso i gate di partenza, anche se diverse decine di passeggeri sono riusciti a passare.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata