Hong Kong, manifestanti confermano protesta domani: Avanti fino a ritiro legge

di scp

Hong Kong, 15 giu. (LaPresse/AFP) - Gli animatori delle proteste a Hong Kong hanno annunciato che terranno comunque la manifestazione programmata per domani, nonostante il governo abbia sospeso la proposta di legge che consentirebbe l'estradizione in Cina. "Dobbiamo far capire al governo che il popolo di Hong Kong persisterà e non interromperemo la protesta se non vedremo il ritiro del disegno di legge", ha detto ai giornalisti Jimmy Sham del Fronte civile per i diritti umani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata