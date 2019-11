Hong Kong, Lam: Se non riusciremo a gestire situazione chiederemo aiuto esercito Cina

di scp

Hong Kong, 19 nov. (LaPresse/AFP) - La governatrice di Hong Kong, Carrie Lam, ha detto che chiederà l'intervento della guarnigione dell'esercito cinese di stanza in città se le autorità non saranno in grado di affrontare i "rivoltosi" e ci sarà un'escalation della violenza. "Ma in questo momento stiamo ancora mostrando e dimostrando capacità di gestire noi stessi la situazione", ha detto Lam.

