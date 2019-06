Hong Kong, Lam non pensa a dimissioni: Continuerò a lavorare duramente

di scp

Hong Kong, 18 giu. (LaPresse/AFP) - La capa dell'esecutivo di Hong Kong Carrie Lam non considera di dimettersi dopo l'ondata di proteste che ha invaso la città-Stato in seguito al progetto di legge che avrebbe consentito l'estradizione in Cina. Lam ha detto in conferenza stampa di voler "continuare a lavorare molto duramente per soddisfare le aspirazioni del popolo di Hong Kong".

