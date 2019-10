Hong Kong, Lam cita legge di emergenza e annuncia divieto maschere

di vln

Hong Kong, 4 ott. (LaPresse/AFP) - Il capo dell'esecutivo di Hong Kong Carrie Lam ha invocato una legge di emergenza, che non era stata utilizzata dal 1967, per vietare l'uso di maschere. "Riteniamo che la nuova legge fungerà da deterrente per i manifestanti violenti e i rivoltosi mascherati e assisterà la polizia nella sua missione di polizia", ha detto Lam in una conferenza stampa.

