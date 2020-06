Hong Kong, Johnson: Pronto ad aprire porte Gb a 3 mln di cittadini

Hong Kong, 3 giu. (LaPresse/AP) - Il primo ministro britannico Boris Johnson ha annunciato che il Regno Unito è pronto ad aprire le porte a quasi 3 milioni di cittadini di Hong Kong in risposta all'approvazione da parte del parlamento cinese della controversa legge sulla sicurezza nazionale. Johnson ha dichiarato in una lettera pubblicata online dal South China Morning Post, giornale di Hong Kong, che la legge sulla sicurezza ridurrebbe le libertà a Hong Kong e sarebbe in conflitto con gli obblighi presi dalla Cina con il Regno Unito.

