Hong Kong, il G7 esorta la Cina a rivedere la legge sulla sicurezza

Milano, 17 giu. (LaPresse) - "Noi, i ministri degli Esteri di Stati Uniti, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e l'alto rappresentante dell'Unione europea sottolineiamo la nostra grave preoccupazione per la decisione della Cina di imporre una legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong". Così in una nota congiunta, diffusa dal Dipartimento di Stato Usa, i Paesi del G7 si rivolgono a Pechino. "La decisione della Cina - si legge nella nota - non è conforme alla Legge fondamentale di Hong Kong e ai suoi impegni internazionali secondo i principi della Dichiarazione congiunta sino-britannica legalmente vincolante e registrata dalle Nazioni Unite. La proposta legge sulla sicurezza nazionale rischierebbe di compromettere seriamente il principio 'Un Paese, Due Sistemi' e l'alto grado di autonomia del territorio. Ciò metterebbe a repentaglio il sistema che ha permesso a Hong Kong di prosperare e che lo ha reso una realtà di successo per molti anni".

"Dibattito aperto - proseguono i membri del G7 - consultazione con le parti interessate e rispetto dei diritti e delle libertà protetti a Hong Kong sono essenziali. Siamo inoltre estremamente preoccupati che questa azione riduca e minacci i diritti e le libertà fondamentali di tutta la popolazione protetta dallo stato di diritto e l'esistenza di un sistema giudiziario indipendente. Invitiamo vivamente - conclude la nota - il governo cinese a riconsiderare questa decisione".

