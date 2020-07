Hong Kong, gli USA minacciano contromisure contro la Cina

Il Segretario di Stato Pompeo: non staremo fermi a guardare la morsa autoritaria cinese

Il Segretario di Stato americano, Mike Pompeo, minaccia contromisure nei confronti della Cina a seguito dell'approvazione della nuova legge di sicurezza nazionale a Hong Kong. In una nota, Pompeo definisce "triste giorno" quello affrontato dalla ex colonia britannica aggiungendo che gli Usa non "staranno fermi a guardare mentre la Cina stringe Hong Kong nella sua morsa autoritaria". "Secondo le istruzioni del presidente Trump, elimineremo le esenzioni politiche che conferiscono a Hong Kong un trattamento diverso e speciale, con poche eccezioni", aggiunge Pompeo.



