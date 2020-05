Hong Kong, Gb, Australia e Canada esprimono preoccupazione

di mrc

Torino, 22 mag. (LaPresse) - "Siamo profondamente preoccupati per la proposta di introduzione della legge relativa alla sicurezza nazionale a Hong Kong". Lo si legge in una nota congiunta di Regno Unito, Australia e Canada. A firmare la dichiarazione sono il segretario agli Esteri britannico, Dominic Raab, il ministro degli Esteri australiano, Marise Payne, e del ministro degli Esteri canadese, François-Philippe Champagne, in risposta alla nuova legge sulla sicurezza proposta dalla Cina per Hong Kong.

