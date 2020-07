Hong Kong, Gb apre percorso speciale per cittadinanza da gennaio 2021

di lcl

Londra (Regno Unito), 22 lug. (LaPresse/AP) - Il governo britannico ha annunciato che aprirà un percorso speciale rivolto agli abitanti di Hong Kong per acquisire la cittadinanza britannica a partire dal gennaio 2021. Il ministero dell'Interno ha riferito che i titolari del passaporto nazionale britannico d'oltremare e i loro parenti stretti potranno trasferirsi nel Regno Unito per lavorare e studiare. La modifica delle norme sull'immigrazione è stata introdotta dopo che la Cina ha imposto la controversa legge sulla sicurezza nazionale per Hong Kong.

