Hong Kong, fronte democratico stravince con 90% voti

di vln

Hong Kong, 25 nov. (LaPresse/AFP) - Il movimento democratico di Hong Kong ha conquistato almeno 388 seggi sui 452 in palio nelle elezioni per i consigli distrettuali. Secondo quanto riporta l'emittente Rthk poco dopo mezzogiorno di oggi, le cinque del mattino in Italia, in attesa dei dati definitivi, i partiti pro-democrazia hanno vinto con circa il 90% dei voti assestando un duro colpo al governo locale pro Pechino.

