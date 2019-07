Hong Kong, Cina: Possiamo dispiegare l'esercito se ci viene chiesto

di scp

Pechino (Cina), 24 lug. (LaPresse/AFP) - La Cina ha ricordato che può dispiegare il suo esercito a Hong Kong se le autorità cittadine richiederanno sostegno per mantenere "l'ordine pubblico" dopo settimane di proteste anche violente. Il portavoce del ministero della Difesa cinese Wu Qian ha dichiarato in una conferenza stampa a Pechino che il ministero ha "prestato molta attenzione" alla situazione di Hong Kong. Alla domanda su come il suo ministero avrebbe gestito la situazione in città, Wu ha sottolineato chiaramente che ci sono "clausole chiare" nell'articolo 14 della legge sulla guarnigione di Hong Kong. Secondo l'articolo, le autorità della città-Stato possono chiedere, "quando necessario", al governo centrale l'assistenza della guarnigione "nel mantenimento dell'ordine pubblico e nel soccorso in caso di calamità". Questa è la prima volta che Pechino ha fa pubblicamente riferimento alla possibilità di schierare l'Esercito popolare di liberazione (Pla) per far fronte ai disordini di Hong Kong.

